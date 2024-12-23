В ВСУ не подтверждают информацию об окружении на Времевском направлении

Ситуация на Времивском направлении сложная, российские войска несколько дней подряд проводят более 40 штурмовых действий в сутки, однако говорить о возможном окружении украинских войск нельзя. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Укринформ.

"Сейчас на Времивском направлении уже несколько дней подряд более 40 штурмовых действий проводит враг: вчера - 47, сегодня - 44. Он пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону, проводят стабилизационные меры, и поэтому говорить о каком-то окружении рано" , - отметил Волошин.

Карта: DeepState

Он добавил, что враг несет большие потери, ежесуточно Силами обороны ликвидируется около 200 оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

"Вчера было уничтожено 8 танков и до полутора десятков бронированных машин. Сегодня - 4 танка и до 5 боевых бронированных машин. Наши защитники уничтожают их силы, пытающиеся вклиниться в нашу оборону, там, где можно, проводят активные боевые действия по восстановлению своих позиций" , - сказал спикер.

Как сообщалось ранее, украинский военный проект DeepState сообщил, что гарнизон обороны Сил обороны Украины в Макаровке под Большой Новоселкой на так называемом Времивском выступлении рискует попасть в окружение.