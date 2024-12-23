Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за встречу с Путиным

Словацкая оппозиционная партия "Свобода и солидарность" (SaS) раскритиковала встречу премьер-министра Роберта Фицо с главой Кремля Владимиром Путиным, назвав эти переговоры предательством страны и союзников, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит заявление политсилы.

Политсила заявила, что Фицо – позор для Словакии.

"Вести переговоры о чем-то с Путиным, чьи руки по локоть в крови, – это предательство не только нашей страны и ее внешней политики, но и наших союзников по ЕС и НАТО", – заявил председатель SaS Бранислав Грелинг.

Он также акцентировал, что Фицо "ведет себя не как глава суверенной страны, а как обычный коллаборационист".

По его словам, с визитом Фицо в Москву Словакия оказывается в международной изоляции.

"Мы говорим Владимиру Путину и всем пророссийским политикам, что Роберт Фицо не говорит от имени всей нации", – добавил Грелинг.

Отметим, в воскресенье Роберт Фицо приехал в Москву для встречи с правителем РФ Владимиром Путиным. Он рассказал, что информировал лидеров ЕС о своем визите.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с критикой визита Фицо, также негативно отреагировала и Чехия.