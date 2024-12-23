Президент Польши пригласит Трампа на саммит Триморья в апреле

Польский президент Анджей Дуда пригласит новоизбранного президента США Дональда Трампа на 10-й юбилейный саммит Инициативы трех морей (Триморья), который состоится 28-29 апреля 2025 года в Варшаве. Об этом заявил глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Мешко Павляк, сообщает Европейская правда.

Как заявил председатель Бюро, Трамп будет приглашен на саммит Инициативы трех морей, который состоится в Варшаве в конце апреля.

Он акцентировал, что формально приглашение будет отправлено после того, как Трамп официально станет главой Белого дома.

Павляк отметил, что Трамп, как президент США, уже приезжал на саммит Триморья в Польшу в 2017 году.

В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Литву для участия в саммите так называемого Триморья.

В Вильнюсе он подписал еще одно двустороннее соглашение по безопасности в продолжение Вильнюсской декларации G7 о "гарантиях безопасности" – с Латвией.

Дуда, который будет принимать саммит Инициативы трех морей (Триморья) в 2025 году, пожелал, чтобы Зеленский приехал на него "в костюме", что будет символизировать завершение войны в Украине.

Инициатива трех морей – это инициатива, которая объединяет 12 стран ЕС вблизи Балтийского, Черного и Адриатического морей (что и дало ей название).