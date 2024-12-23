Парламентский комитет поддержал законопроект о декриминализации порно – нардеп

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал за основу законопроект №12191 о декриминализации порно. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, сообщает Левый берег.

"Кратко – мы просто меняем статью 301 УК так, чтобы взрослых людей за снятые и распространение видео интимного характера не бросали в тюрьму на 3-5 лет" , – написал Железняк.

Таким образом, уголовная ответственность останется исключительно за порно без согласия, экстремальное порно и порно с детьми и его распространение среди детей.

Кроме этого, наказываться будет сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми.

Напомним, что в начале ноября Железняк анонсировал представление в Раду законопроекта о декриминализации порно.

Напомним, статья 301 УК Украины определяет, что ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов наказываются штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет. С 2021 года действует обособленная статья по порнографии с участием несовершеннолетних.