На западе и севере Украины ожидаются дождь с мокрым снегом

В ближайшие дни в большинстве западных и северных областей ожидаются дождь и мокрый снег, на остальной территории – без осадков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

24 декабря в большинстве западных, северных и Винницкой областях небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков; на Левобережье ночью и в первой половине дня туман; температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в Крыму до 14°. На высокогорье Карпат небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°".

Ветер прогнозируют восточный и северо-восточный, 5-12 м/с, днем на Закарпатье и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве во вторник ночью небольшой дождь и мокрый снег, +1°...-1°, днем небольшой дождь, 1-3° тепла, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

25 декабря в западных и северных областях местами небольшой мокрый снег, в Карпатах умеренный снег, в южной части дождь, на остальной территории без осадков, температура ночью и днем от 3° мороза до 4° тепла, в южной части 1-7° тепла, в Крыму днем 7-12° тепла. Ветер восточный и северо-восточный, 5-12 м/с, в южной части, восточных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в среду ночью местами небольшой мокрый снег, +1°...-1°, днем без осадков, -1°...+1°, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

26 декабря в Украине, кроме северных и большинства западных областей, дождь и мокрый снег; температура ночью и днем от 3° мороза до 4° тепла, в южной части 1-7° тепла, ветер восточный и северо-восточный, 5-12 м/с, в южной части, восточных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с.

В столице в четверг без осадков, ночью -1°...-3°, днем до +2°, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.