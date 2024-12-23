Крупнейший банк Италии перестанет принимать платежи из РФ

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo с 15 января 2025 г. прекращает прием платежей в евро от российских банков, пишет российское деловое издание "Ведомости". О решении сообщила своим клиентам и партнерам российская "дочка" банка – "Интеза". В штаб-квартире Intesa в Милане подтвердили эту информацию, сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению Интезы, ограничения будут распространяться на платежи в евро, за исключением коммерческих операций между счетами в Intesa Sanpaolo, его дочерними структурами и банками, расположенными в Италии. Клиенты просят учитывать новые правила при планировании платежей и заранее оценивать возможные риски отказа в их проведении.

Это решение, по мнению собеседников "Ведомости", будет касаться преимущественно российских корпоративных клиентов. В их числе компании из сфер услуг и промышленного производства, которые пользовались российской "дочкой" Intesa для расчетов в евро с зарубежными контрагентами.

За последние годы объем операций через корреспондентские счета банка значительно сократился, и это решение лишь закрепляет сложившуюся практику. Эксперты связывают изменения с требованиями Европейского центрального банка соблюдать санкции, а также репутационные риски.

В "Интезе" имеют корреспондентские счета около 15 российских банков.

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