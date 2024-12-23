Германия передала Украине большой пакет военной помощи: список
Германия передала Украине новый пакет военной поддержки, который включает системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, Patriot и не только, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает сайт Министерства обороны Германии.
В новый пакет помощи вошли:
- 15 танков Leopard 1 A5;
- 2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;
- 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
- самоходная гаубица PzH 2000;
- 12 броневиков с системами кинетической обороны;
- 7 десантных джипов Caracal;
- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;
- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
- 2 пусковые установки Patriot;
- 2 радара TRML-4D;
- боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
- 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
- 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
- 45 дайвинг-скутеров;
- 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
- 120 гранатометов GMW,
- 200 пулеметов MG4,
- 420 винтовок MK 556,
- 80 снайперских винтовок HLR 338,
- 100 винтовок CR 308;
- 52 000 снарядов 155 мм,
- управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.
В том же числе, пакет поддержки дополняют генераторы, турникеты, палатки, минометные боеприпасы 120 мм, мины, оборудование для разминирования, а также патроны для стрелкового оружия.
Поддержка Германии Украины со стороны Германии
Германия является одним из ключевых партнеров Украины в вопросах военной, финансовой и гуманитарной поддержки. После начала полномасштабной войны Германия предоставила значительное количество оборонного оборудования, включая системы противовоздушной обороны, танки Leopard 2, гаубицы, боеприпасы и средства для разминирования. Также страна активно поддерживает Украину в обучении военных и оказывает помощь для усиления энергетической инфраструктуры.
Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время брифинга, что Берлин отправил в Украину шестой комплекс ПВО IRIS-T.