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Германия передала Украине большой пакет военной помощи: список

Германия передала Украине большой пакет военной помощи: список
Фото: Facebook

Германия передала Украине новый пакет военной поддержки, который включает системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, Patriot и не только, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Германии.

В новый пакет помощи вошли:

  • 15 танков Leopard 1 A5;
  • 2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;
  • 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
  • самоходная гаубица PzH 2000;
  • 12 броневиков с системами кинетической обороны;
  • 7 десантных джипов Caracal;
  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;
  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
  • 2 пусковые установки Patriot;
  • 2 радара TRML-4D;
  • боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
  • 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
  • 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
  • 45 дайвинг-скутеров;
  • 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
  • 120 гранатометов GMW,
  • 200 пулеметов MG4,
  • 420 винтовок MK 556,
  • 80 снайперских винтовок HLR 338,
  • 100 винтовок CR 308;
  • 52 000 снарядов 155 мм,
  • управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.

В том же числе, пакет поддержки дополняют генераторы, турникеты, палатки, минометные боеприпасы 120 мм, мины, оборудование для разминирования, а также патроны для стрелкового оружия.

Поддержка Германии Украины со стороны Германии

Германия является одним из ключевых партнеров Украины в вопросах военной, финансовой и гуманитарной поддержки. После начала полномасштабной войны Германия предоставила значительное количество оборонного оборудования, включая системы противовоздушной обороны, танки Leopard 2, гаубицы, боеприпасы и средства для разминирования. Также страна активно поддерживает Украину в обучении военных и оказывает помощь для усиления энергетической инфраструктуры.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил во время брифинга, что Берлин отправил в Украину шестой комплекс ПВО IRIS-T.

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