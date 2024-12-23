В Минюсте заявили, что уже начали восстановление госреестров
Первый замминистра юстиции Николай Кучерявенко сообщил, что валидация резервных копий государственных реестров будет проведена завтра, 24 декабря. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"На сегодняшний день начато восстановление инфраструктуры системы реестров. Завтра уже будет проведена валидация резервных копий и прогнозируется начало восстановления согласно согласованному плану. Платформы уже сформированы и начинается непосредственное их наполнение", - сказал Кучерявенко.
Он подчеркнул, что кибератака была "действительно мощной", однако резервные копии у Министерства юстиции есть.
"Ни одна информация не потеряна. Министерство юстиции работает в режиме 24/7", - подчеркнул Кучерявенко.
В то же время первый замминистра подчеркнул, что действия Министерства юстиции направлены также на возобновление услуг для граждан.
"Все, что касается возможности проведения тех или иных действий на основании бумажных носителей, безусловно, осуществляется и на это можно рассчитывать и получать такие услуги", - сказал Кучерявенко.
Напомним, 19 декабря Россия совершила самую масштабную за последнее время кибератаку в государственные реестры Украины, попытавшись нарушить работу критически важной инфраструктуры. В результате приостановили работу Единые и Государственные реестры, которые администрирует Минюст.
На полное восстановление государственных реестров Минюсту понадобится около двух недель.