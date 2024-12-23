В ряде областей ввели графики аварийных отключений света

Сегодня, 23 декабря, по Украине вводят графики аварийных отключений. Известно, что свет уже начали выключать в домах украинцев. Об этом говорится в сообщении ДТЭК, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

"По команде Укрэнерго, введены экстренные отключения. Обращаем внимание, что на время действия экстренных отключений графики не применяются. Продолжительность таких отключений пока неизвестна, а об их отмене будет сообщено дополнительно" , - говорится в заявлении.

Специалисты обратились к гражданам с просьбой экономить электроэнергию и поблагодарили за понимание и терпение.

По сообщению АО "Сумыоблэнерго", в 14:10 аварийные отключения начали действовать для 1 и 2 очередей потребителей.

Как отметили в АО "Черниговоблэнерго", электроснабжение было ограничено у потребителей 1 и 2 очередей.

В Кировоградской области свет начали выключать в 14:30, по распоряжению "Укрэнерго", для потребителей 2 очереди.

Под аварийные отключения электроэнергии попали жители Житомирской, Черкасской области.

Известно, что в Полтавской области было применено 2 очереди графика аварийных отключений до 16:00.

В ДТЭК также заявили, что аварийные отключения начнут применяться в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Донецкой области.