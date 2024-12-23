"Укрзализныця" запускает беспересадочные вагоны по маршруту "Чернигов - Рахов"

Украинцам станет проще доехать с севера страны на запад. "Укрзализныця" запускает новые беспересадочные вагоны по маршруту "Чернигов - Рахов", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение "Укрзализныци".

Вагоны "Рахов - Чернигов". Из Рахова в Чернигов беспересадочные вагоны будут курсировать раз в 4 дня в период с 26 декабря по 7 января, а дальше – через день. Отправление из Рахова в составе поезда №144/143 "Рахов – Сумы" в 9:55, прибытие в Чернигов в составе поезда №142/141 "Ивано-Франковск – Чернигов" в 7:20.

Вагоны "Чернигов - Рахов". Из Чернигова в Рахов они будут отправляться также один раз в четыре дня с 27 декабря по 8 января, а дальше – через день. Отправление из Чернигова в составе поезда №141/142 "Чернигов – Ивано-Франковск" в 21:14, прибытие в Рахов в составе поезда №143/144 "Сумы – Рахов" в 18:10.

Сообщается, что продажа билетов уже открыта. Приобрести их можно в мобильном приложении "Укрзализныци", на официальном сайте или в кассах.

Напомним, "Укрзализныця" обновила проездные документы, исключив дублирование информации на русском языке. Теперь все данные на билетах будут дублироваться только на украинском и английском языках. Также были утверждены новые бланки для печати в терминалах самообслуживания, что позволяет внедрять новые сервисы для удобства пассажиров на железнодорожном транспорте.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" запускает праздничные ретро-поезда под названием "Магические экспрессы", которые будут курсировать во Львове и Киеве. Путешествие продлится около часа во Львове и полтора часа в Киеве. Во время поездки пассажиров ждут подарки, развлечения для детей и фотосессия возле поезда.