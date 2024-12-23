40% украинцев считают, что операция ВСУ в Курщине повысила шансы на переговорах

Относительное большинство украинцев (40%) считает, что наступательная операция Вооруженных сил Украины в Курской области усилила шансы Киева достичь желаемого во время мирных переговоров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, сообщает Укринформ.

"40% сказали, что она (наступательная операция – ред.) усилила шансы Украины получить желаемое во время переговоров; 24% – что она ослабила, еще 35% сказали, что им затруднились ответить. То есть относительное большинство тех, кто считает, что это усилило шансы Украины" , - сказал научный советник Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии НаУКМА Алексей Гарань.

При этом респонденты, имеющие близких, проживающих на временно оккупированных территориях, оказались скептичнее в своей оценке последствий для переговоров наступательной операции ВСУ в Курской области.

Всеукраинский опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов от 18 лет, проживающих на подконтрольных правительству Украины территориях и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.