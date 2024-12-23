Госстат оценил рост экономики Украины за последний квартал

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку валового внутреннего продукта Украины (ВВП) за третий квартал 2024 года. Рост замедлился, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Госстат.

По данным статистического ведомства, реальный ВВП вырос на 2,0%. Это ниже роста в первом квартале, когда экономика выросла на 6,5%, и во втором квартале (3,7%).

Прогнозы роста экономики Украины

Напомним, экономика Украины затормозила во втором квартале 2024 года из-за отключений света. Поэтому Министерство экономики ухудшило ожидания роста валового внутреннего продукта Украины в 2024 году с 4,6% до 3,5%.

Кроме того, правительство Украины значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Раньше ожидался рост на 6,8%.

МВФ в декабре обнародовал два сценария для Украины. Базовый сценарий - война закончится в четвертом квартале 2025 года. В таком случае экономика Украины вырастет на 2,5-3,5% в следующем году. Рост ускорится в 2026 году до 5,3%.

Негативный сценарий предполагает, что война продлится до середины 2026 года. В таком случае прогнозируется падение ВВП на 2,5% в 2025 году и нулевой рост в 2026 году.