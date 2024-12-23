Британская армия провела успешное испытание радиочастотного оружия
Британские военные впервые успешно испытали радиочастотное оружие направленной энергии (RFDEW), которое способно выявлять, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море, сообщает Европейская правда.
Об этом говорят данные Министерства обороны страны.
В Минобороны Великобритании заявили, что военные впервые успешно испытали оружие, которое может сбить рой беспилотников с помощью радиоволн.
Как заявили в британском Минобороны – RFDEW может уничтожить целый рой беспилотников по цене, "меньше стоимости пачки пирожков с мясом".
RFDEW может обнаруживать, отслеживать и уничтожать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.
Как поделились британские военные, RFDEW способно нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с почти мгновенным эффектом и по оценочной стоимости 10 пенсов за выстрел, обеспечивая экономически эффективное дополнение к традиционным системам противовоздушной обороны, базирующимся на ракетных базах.
Отмечается, что это оружие отличается от оружия лазерного направления энергии, такого как DragonFire, тем, что для уничтожения вражеских угроз оно использует радиочастоту, а не лазерный луч световой энергии.
RFDEW использует высокочастотные волны для выведения из строя или повреждения критически важных электронных компонентов внутри таких устройств, как дроны, что приводит к их обездвиживанию или падению с неба.
Мария Игл, министр оборонных закупок и промышленности, назвала успешные стрельбы с RFDEW "еще одним шагом вперед в создании потенциально переломного суверенного оружия для Великобритании".
Отметим, в начале декабря британская армия успешно провела испытания нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны.
Оно работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света в виде энергии на цель с помощью передовых датчиков и систем отслеживания, которые поддерживают фиксацию и точность в режиме реального времени.
Как сообщалось, летом во время испытаний на космодроме SaxaVord Spaceport в Шотландии, который в прошлом году стал первой в Британии лицензированной площадкой для вертикального запуска ракет, взорвался ракетный двигатель.
17 ноября писали, что пилоты Королевских военно-воздушных сил Британии и Королевского флота получат на вооружение новую передовую крылатую ракету после первого успешного испытания управляемой ракеты SPEAR.