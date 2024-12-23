Telegram впервые за три года монетизации стал прибыльным – Дуров

Впервые за три года монетизации мессенджер Telegram стал прибыльным. Об этом написал основатель Павел Дуров, сообщает Экономическая правда.

За 2024 утроилось количество платных подписчиков мессенджера и сейчас их более 12 миллионов. Также в несколько раз вырос доход от рекламы. Общий доход Telegram в 2024 году превысил один миллиард долларов.

Дуров также отметил, что Telegram завершает год с более чем 500 миллионами долларов денежных резервов, не считая криптоактивов.

Также этой осенью владельцы погасили часть долга, который за 4 года составил 2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что задержание Павла Дурова во Франции не отразилось на деятельности Telegram благодаря значительному росту стоимости криптовалют на балансе компании.