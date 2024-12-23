На территорию Беларуси за ночь залетели минимум 14 "шахедов" - Гаюн

В ночь на 23 декабря по меньшей мере 14 российских дронов-камикадзе типа Shahed залетели на территорию Беларуси из Украины и России. Со ссылкой на мониторинговый проект «Белорусские Гаюн», сообщает Укринформ.

«Первое мероприятие было в 18:55, когда один дрон залетел на Лоев. Дальнейшие мероприятия зафиксированы в: 20:17, 20:19, 20:47 (два дрона), 22:02, 23:00, 01:00, 01:08, 01:29, 01:30, 01:40, 01 :44 и 02:38» , - говорится в сообщении.

За ночь по меньшей мере 3 БПЛА залетели из Брянской обл. (РФ) через поселок Галое, курсом на Тереховку/Гомель. Первый «Шахед» непосредственно из РФ в Беларусь залетел около 22:02, развернулся над Беларусью и полетел через монумент «Три сестры» на границе в Украину. Кроме того, ночью «Шахеды» заходили вглубь страны в направлениях Мозыря и Хойника.

Очередная авиация ВВС РБ поднималась и летала с 19:20 до 20:20.