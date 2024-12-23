Российских морпехов из Курщины перебрасывают в Херсонскую область - СМИ

Военнослужащих севастопольской 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ РФ перебрасывают из Курской области РФ на оккупированные территории Херсонской области.﻿ Об этом информирует Крымский ветер со ссылкой на свои источники в бригаде, сообщает Новое время.

«Переброска должна завершиться до конца декабря — начала января. Это может свидетельствовать о подготовке наступления на данном участке» , — говорится в сообщении.

Ранее 23 декабря издание РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что российские оккупанты планирует активизировать боевые действия в Запорожской области и на правобережной части Херсонской.

Источники журналистов, в частности, сообщили, что россияне свозят в районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для наведения понтонных переправ и готовят войска.