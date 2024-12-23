Российских морпехов из Курщины перебрасывают в Херсонскую область - СМИ
Военнослужащих севастопольской 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ РФ перебрасывают из Курской области РФ на оккупированные территории Херсонской области. Об этом информирует Крымский ветер со ссылкой на свои источники в бригаде, сообщает Новое время.
«Переброска должна завершиться до конца декабря — начала января. Это может свидетельствовать о подготовке наступления на данном участке», — говорится в сообщении.
Ранее 23 декабря издание РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что российские оккупанты планирует активизировать боевые действия в Запорожской области и на правобережной части Херсонской.
Источники журналистов, в частности, сообщили, что россияне свозят в районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для наведения понтонных переправ и готовят войска.