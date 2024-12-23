Относительное большинство украинцев поддерживают операцию ВСУ на Курщине

41% украинцев считают, что наступательные действия ВСУ в Курской области повысили шансы Украины на успех в будущих мирных переговорах. В то же время 24% респондентов придерживаются мнения, что эти действия ослабили позиции Украины во время переговоров. Еще 35% опрошенных не смогли определиться, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 ноября по 14 декабря.

Респонденты из южных областей проявили больше всего негатива относительно наступательной операции ВСУ в Курской области: 40% считают, что она ослабила переговорные позиции Украины, тогда как 38% считают, что укрепила. В восточных регионах только 38% респондентов согласны, что эта операция усилила позиции Украины на переговорах, что является более низким показателем по сравнению с центральными и западными областями. Такой результат частично объясняется значительной долей опрошенных в этом регионе, которые не имеют четкого мнения о ситуации.

Респонденты, чьи близкие проживают на временно оккупированных территориях, также продемонстрировали более сдержанную оценку влияния наступательных действий на переговорный процесс.

Опрос проводился методом личных интервью (face-to-face) среди 1518 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территориях, подконтрольных правительству Украины. Выборка была сформирована с учетом демографических характеристик взрослого населения этих регионов по состоянию на начало 2022 года, в частности по возрасту, полу и типу населенного пункта.

Теоретическая погрешность выборки составляет не более 2,6%, однако возможны дополнительные систематические отклонения из-за последствий российской агрессии, в частности эвакуации граждан.