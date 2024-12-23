В Еврокомиссии сказали, что ЕС готов к остановке транзита российского газа через Украину

Еврокомиссия не комментирует визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, но подтверждает, что Европа готова к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года. Об этом говорится в письменном ответе спикера Европейской комиссии, сообщает Укринформ.

«Прекращение потока (газа) через Украину с 1 января является ожидаемым событием, и ЕС к нему готов» , - отмечается в ответе.

Спикер напомнил, что Европейская комиссия, в координации со странами-членами, больше года работала для подготовки к тому сценарию, когда не будет российского газа, поступающего через Украину с 1 января 2025 года, и для обеспечения альтернативных путей поставок газа для стран-членов, которым может быть нанесен урон таким прекращением транзита.

«Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка для того, чтобы обеспечивать поставки газа нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу через альтернативные пути. С 2022 года она была значительно усилена новыми возможностями по импорту LNG (сжиженного газа – ред.)» , - отметил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, по его словам, безопасность поставок газа в ЕС была значительно повышена в течение нескольких прошлых лет благодаря мерам по эффективному использованию энергии и развитию ее возобновляемых источников.

«Отрицательное влияние от завершения транзита (газа) через Украину для безопасности поставок ЕС ограничено» , - добавил представитель Еврокомиссии.

В то же время он отметил, что в настоящее время Еврокомиссия не комментирует визит премьер-министра Фицо в Москву.