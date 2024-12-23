В Братиславе прошли протесты из-за визита Фицо к Путину

Организаторы заявили, что воскресная встреча премьер-министра с Путиным усиливает российское влияние и использует вопросы транзита газа для продвижения сотрудничества с Россией. "Предатель", - восклицала толпа в адрес Фицо, сообщает Европейская правда.

В протесте приняли участие бывшие премьер-министры Игорь Матович и Эдуард Геггер, лидеры оппозиции, а также художники и украинские беженцы.

По словам представителей общественного объединения "Мир Украины", своей поездкой Фицо мог нарушить закон, поскольку он сотрудничает с агрессором. Сегодня они планируют подать жалобу в Генеральную прокуратуру Словакии.

После завершения акции протеста толпа скандировала "Хватит Фицо" и "Слава Украине".

В воскресенье, 22 декабря, премьер-министр Словакии прибыл с рабочим визитом в Москву, где провел переговоры с Путиным.

На переговорах обсуждались вопросы международной повестки дня, а также транзита российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике визит Фицо в Путин.

Президент Словакии Петер Пеллегрини ожидает от премьер-министра Роберта Фицо больше информации о результатах его встречи с Путиным.