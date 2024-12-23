Первые добровольцы Украинского легиона Польши прибыли в Украину

Первое подразделение Украинского легиона, которое формируют в Польше, уже уехало в Украину, где военнослужащие продолжат обучение. Об этом сказал посол Украины в Польше Василий Боднарь, сообщает Радио Свобода.

По словам дипломата, 10 января 2025 г. следующие добровольцы подпишут контракты с Вооруженными силами Украины и отправятся на полигон в Польше на обучение.

«Это действительно история успеха, из которой пробуют делать некоторые политики или и российская пропаганда негативный факт. Процесс, конечно, мы хотели бы, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступна во всех странах ЕС, а возможно и за океаном. Стимулировать мы можем только добровольное поощрение, это абсолютно добровольное подразделение. Наши граждане, которые к нему приглашаются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию по хорошей подготовке» , – сказал Боднар.

Дипломат добавил, что обучение первых добровольцев-легионеров продолжится на украинских полигонах.

Число добровольцев посол не называет.

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