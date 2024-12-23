Зеленский назвал потери военных КНДР на Курщине

Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил, что по предварительным подсчетам, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек.﻿﻿ Со ссылкой на главу государства в соцсетях, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что на заседании 23 декабря был доклад главкома ВСУ Александра Сырского по фронту и районам проведения Курской операции.

"Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек" , - отмечает Зеленский.

Президент подчеркнул: важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России - это глобальная угроза, добавил он.