В комитете ВР рассказали, когда станут известны размеры выплат из Международного реестра убытков

Украинцы продолжают подавать заявления в Международный реестр убытков, но над формулами по определению размеров компенсаций по ним в Гааге все еще работают. Cо ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

По предварительным прогнозам, первые решения по выплатам начнут появляться не раньше чем через два года, а старт первых выплат будет зависеть от того, за счет каких средств создадут компенсационный фонд.

По ее словам, сейчас реализована только первая составляющая будущей международной системы по выплатам за преступления, совершенные РФ в отношении Украины. Речь идет о запуске возможности подавать заявления в Международный реестр убытков.

Алгоритм расчета выплат появится не раньше 2026 года, когда начнет работать следующая составляющая системы - Компенсационная комиссия. А старт первых выплат будет зависеть от того, как будет наполняться Компенсационный фонд, который станет третьей составляющей системы.

"Сегодня нам постоянно задают вопрос, когда начнут выплачивать компенсации по заявлениям, которые поданы в Международный реестр убытков. И в частности о том, каким будет размер этих выплат. Но об этом пока говорить просто рано - этого не знает никто. Реестр - сложная система, которую создают в три шага. Сначала запустили техническую возможность подавать заявления, которую создали на основе нашего Реестра поврежденного и уничтоженного имущества" , - пояснила Елена Шуляк.

По ее словам, впоследствии должны создать Компенсационную комиссию, которая разработает формулу, по которой будут устанавливаться размеры выплат. И последний шаг - создание Компенсационного фонда, из которого эти выплаты будут осуществляться

Она также отметила, что по предварительным прогнозам Компенсационная комиссия может начать работать с 2026 года, а первые решения по определению размера ожидают с 2027 года.

"Процесс, как видим, не быстрый. Но это понятно, поскольку речь идет о международном праве, которому присущи тщательность, требующая времени. Тем более, что к созданию Компенсационной комиссии предварительно приобщаются 55 стран" , - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что в Реестре кроме убытков за уничтоженное жилье, будет еще 45 различных категорий. Одна из них - смерть близкого человека. Эта категория уже готовится к запуску - она будет следующей после жилья. Более того, заявителями смогут быть не только физические, но и юридические лица. Эта категория также на этапе технического внедрения.

Нардеп уточнила, что по каждой из 45 категорий будут разные правила верификации и требования к документам - соответствующие формы. Уже готовы 13 из них, а все 45 категорий хотят запустить до середины следующего года.

Как сообщалось, впоследствии откроют и другие категории заявлений, в частности, связанные с нарушением личной неприкосновенности, потерей имущества, дохода или средств к существованию, убытками бизнеса и другими экономическими потерями, потерей доступа к государственным услугам, потерей исторического, культурного и религиозного наследия, вредом, причиненным окружающей среде и природным ресурсам, разминированием и очисткой от неразорвавшихся боеприпасов.