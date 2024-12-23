В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (Обновлено)

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Вечером понедельника по всей территории Украины объявили воздушную тревогу связанную с угрозой применения баллистического вооружения.﻿﻿ Со ссылкой Воздушные силы, сообщает Украинская правда.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины" , - предупредили военные.

Кроме того, в Киеве ранее объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударного БпЛа.

Обновлено: В 18:23 объявили отбой воздушной тревоги во всех областях, кроме Киевской, Черниговской и Сумской.