В Украине объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (Обновлено)
Вечером понедельника по всей территории Украины объявили воздушную тревогу связанную с угрозой применения баллистического вооружения. Со ссылкой Воздушные силы, сообщает Украинская правда.
"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - предупредили военные.
Кроме того, в Киеве ранее объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударного БпЛа.
Обновлено: В 18:23 объявили отбой воздушной тревоги во всех областях, кроме Киевской, Черниговской и Сумской.