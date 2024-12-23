Зеленский на Ставке обсудил обстановку в Сирии

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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии﻿. Об этом заявил глава государства в соцсетях, сообщает Деловая столица.

"Провел заседание Ставки. Подробно проработали работу с Сирией после падения Асада и его побега. Докладывали сегодня разведки – Служба внешней разведки и ГУР, – министры обороны и иностранных дел Украины. Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров. Считаем, что принципиально для безопасности народа Сирии и региона убрать любое российское присутствие из Сирии" , — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова помогать международному сообществу в восстановлении в Сирии нормальной жизни, государственных институций, а также поставлять продовольствие.