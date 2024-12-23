Глава МИД Чехии раскритиковал Фицо за поездку к Путину
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковал премьера Словакии Роберта Фицо за визит в Москву. Такой шаг - ползание перед массовым убийцей. Заявление Липавского приводит Sky News, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Глава МИД Чехии, комментируя поездку Фицо к Путину, отметил, что ранее Чехия решила отказаться от поставок российского газа.
"Именно чешское правительство обеспечило независимость от российских энергоносителей, чтобы нам не пришлось ползать перед массовым убийцей", - подчеркнул Липавский.
Он также напомнил, что нынешнее чешское правительство в марте этого года решило отложить межправительственные консультации со Словакией. Такое действие "с каждым шагом словацкого правительства становится все более благоразумным".