Зеленский присвоил дипломатический ранг руководительнице аппарата Офиса президента
Президент Владимир Зеленский присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла руководительнице аппарата ОП Марии Витушок. Со ссылкой на указ главы государства №862/2024, сообщает Украинская правда.
Мария Витушок руководит аппаратом Офиса президента с 9 июля 2021 года. До этого она работала в ОП с 2015 года.
Витушок получила высшее образование в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (магистр международных экономических отношений). В начале 2000-х она работала в системе Министерства иностранных дел Украины.
Указом №862/2024 президент также присвоил дипломатические ранги еще двум работникам ОП. Так, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла предоставлен руководителю службы государственного протокола и церемониала Офиса президента Руслану Куроченко.
В то же время заместителю руководителя Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ОП Марии Марченко присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
Кроме того, глава государства предоставил дипломатические ранги ряду послов Украины за рубежом и работникам Министерства иностранных дел.
В частности, послу в Швейцарии Ирине Венедиктовой и начальнику отдела пресс-службы департамента публичной дипломатии и коммуникаций МИД присвоены дипломатические ранги чрезвычайных и полномочных посланников второго класса.