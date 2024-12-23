Зеленский присвоил дипломатический ранг руководительнице аппарата Офиса президента

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Президент Владимир Зеленский присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла руководительнице аппарата ОП Марии Витушок.﻿﻿ Со ссылкой на указ главы государства №862/2024, сообщает Украинская правда.

Мария Витушок руководит аппаратом Офиса президента с 9 июля 2021 года. До этого она работала в ОП с 2015 года.

Витушок получила высшее образование в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (магистр международных экономических отношений). В начале 2000-х она работала в системе Министерства иностранных дел Украины.

Указом №862/2024 президент также присвоил дипломатические ранги еще двум работникам ОП. Так, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла предоставлен руководителю службы государственного протокола и церемониала Офиса президента Руслану Куроченко.

В то же время заместителю руководителя Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции ОП Марии Марченко присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

Кроме того, глава государства предоставил дипломатические ранги ряду послов Украины за рубежом и работникам Министерства иностранных дел.

В частности, послу в Швейцарии Ирине Венедиктовой и начальнику отдела пресс-службы департамента публичной дипломатии и коммуникаций МИД присвоены дипломатические ранги чрезвычайных и полномочных посланников второго класса.