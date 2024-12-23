Великобритания впервые успешно испытала радиочастотное оружие

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Великобритания впервые провела успешные испытания системы Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) – она может уничтожать беспилотники с помощью радиочастотных волн.﻿ Со ссылкой на пресс-службу британского Минобороны, сообщает Деловая столица.

Да, RFDEW может обнаруживать, отслеживать и поражать целый ряд угроз на суше, в воздухе и на море.

"RFDEW способна нейтрализовать цели на расстоянии до 1 км с практически мгновенным эффектом и стоимостью 10 пенсов (около 5 гривен) за выстрел" , — говорится в сообщении ведомства.

RFDEW использует высокочастотные волны, чтобы вывести из строя или повредить критически важные электронные компоненты внутри беспилотников. В результате дроны обездвиживаются или падают с неба.