В МИД Украины высказались о визите Фицо к Путину

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В Министерстве иностранных дел Украины осудили переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики представляет риски для всей Европы. Со ссылкой на ведомство, сообщает Европейская правда.

В МИД отметили, что Россия много лет использует энергию как оружие, поэтому сейчас общеевропейским трендом является отказ от российских энергоносителей и увеличение энергетической независимости.

На этом фоне у ведомства вызывают удивление настойчивые попытки главы словацкого правительства сохранить энергозависимость от Москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения.

"В течение года его (Роберта Фицо. – Ред.) действия были фактически направлены на то, чтобы помогать России и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент" , – заявили в МИД Украины.

Зато Словакия могла использовать это время, чтобы в координации с европейскими партнерами и соседями решить все имеющиеся проблемы и найти взаимоприемлемые решения.

"Украина неоднократно подчеркивала готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии, но премьер Словакии выбрал другой курс. Украина платит самую высокую цену – цену человеческих жизней – за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц" , – заявили в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что не примут "позорной политики умиротворения", которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке.