Третья штурмовая опубликовала материалы о военных преступлениях оккупантов на Луганщине

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Третья штурмовая бригада обнародовала видео с доказательствами военных преступлений российских оккупантов в поселке Невском на Луганщине, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в расследовании "Преступления в телефоне: Третья штурмовая собрала доказательства, как солдаты РФ убивают гражданских на Луганщине"

Бойцы бригады изъяли видео с телефона российского военного. На нем видно, как Олег Игоревич Рудаков, с позывным "Рудик", отдает преступные приказы по радиосвязи. В частности, автор видео снял один из дней, когда оккупанты заходили в населенный пункт Невское на Луганщине. На кадрах россияне признают, что командование признало оккупацию Невского раньше, чем это произошло на самом деле.

Рудаков пытался связаться с солдатом с позывным "Юрист", который был на позициях ближе к линии соприкосновения. Подчиненный получил приказ расстреливать машины местных, убивать гражданское население и подвергать пыткам.

Кроме видеозаписи, бойцы Третьей штурмовой получили перехват радиопередач группы Рудакова во время захода в населенный пункт Невское. В одной из радиопередач был приказ об оперативно-силовых мероприятиях в населенном пункте, а именно о так называемой "зачистке" гражданских, что означает их ликвидацию.

Согласно данным из расследования, Рудаков был ранее неоднократно судим. Третья штурмовая связалась с его отцом. По его словам, сын не выходит на связь в течение трех месяцев, с тех пор, как от нового места службы он повторно заехал на территорию Украины.

В руки бойцов Третьей штурмовой попали также перехваты радиопередач группы "Рудика" с фактами бесчеловечного отношения в армии РФ к своим солдатам.

В подразделении отметили, что обнародованное расследование может быть использовано в международном суде, как доказательная база совершения военных преступлений российскими военными на территории Украины.