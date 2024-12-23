Defense Express считает, что Путин наврал, о том что "Орешник" - новейшая разработка

Российская баллистическая ракета "Орешник" существует уже около шести-семи лет, поэтому ее трудно назвать новым вооружением, сообщает Defense Express.

Аналитики Defense Express опубликовали фото обломков снаряда, на которых виден серийный номер и дата производства одной из деталей – 12 апреля 2017 года.

Фото: Defense Express

"Результат исследования обломков баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которой РФ ударила по Днепру 21 ноября, показал, что российский диктатор Путин врал, когда рассказывал о том, что это какая-то новейшая разработка, которая только была создана" , - говорится в материале издания.

На одной из деталей "Орешника" был найден серийный номер и дата производства - 12 апреля 2017 года. И то, что в этой ракете используются деталь, которой уже более 7 лет прямо говорит, что ракету, которой РФ ударила по Днепру собрали примерно в 2017-2018 годах. Тогда же оккупанты планировали начать серийное производство межконтинентальных баллистических ракет РС-26 "Рубеж". Кстати, аналитики уже предполагали, что "Орешник" - это всего лишь новое название этой МБК.

Технологически сама ракета может быть еще старше, ведь в 2017-м была создана лишь конкретная деталь. В Defense Express добавляют, что проектировать это вооружение начали еще в начале 2010-х годов, если не раньше.

Существует предположение, что для создания этой ракеты в РФ пошли по принципу сбора с готовых элементов и "Орешник" или "Кедр" является результатом комбинации ступеней от межконтинентальной ракеты "Ярс", которая является модернизацией "Тополь".

"В конце концов, то, что в РФ в 2017-м система управления для баллистической ракеты средней дальности уже существовала в металле, в очередной раз доказывает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с США еще и этой разработкой, а не только ракетами для "Искандера" , - отметили аналитики.

Учитывая то, что анализ обломков ракеты, которой РФ нанесла удар продолжаются, вполне возможно ожидать и других довольно интересных результатов исследований.