Главной причиной недружественного отношения Трампа к Украине было то, что это была политика Байдена. Он считал, что все, чего касался Байден, должно потерпеть неудачу. Теперь, когда Байден скоро уйдет с должности, Трамп может рассмотреть дело Украины по существу. Со ссылкой на материал The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

На глобальном уровне успешное восстановление суверенитета Украины станет важным примером для мира, подтверждая уроки, извлеченные из ситуации в Сирии. Китай может пересмотреть свою "безграничную" дружбу с Россией, а российский империализм может ослабнуть, считает Чарльз Мур, корреспондент The Telegraph.

По мнению корреспондента, успех Украины помог бы укрепить мир в Европе, что было бы хорошо для западных инвестиций и для многочисленных граничащих с Украиной стран, которые Россия сейчас пытается дестабилизировать.

Это вселило бы гораздо больше уверенности в балтийские страны — Эстонию, Латвию и Литву, а также в балканские страны. Швеция и Финляндия, которые после вторжения в Украину укрепили НАТО, также почувствовали бы себя защищенными и не имели бы соблазна вернуться к нейтралитету.