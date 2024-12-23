В NYT назвали причины больших потерь армии КНДР в Курской области

Сейчас, когда более 11 тысяч северокорейских военнослужащих сражаются вместе с российскими войсками против Украины, армия КНДР играет более заметную роль в геополитических планах Кима с целью получения крайне необходимых денег и дипломатических рычагов влияния. Со ссылкой на материал The New York Times, сообщает Зеркало недели.

Войска, развернутые Северной Кореей, принадлежат к корпусу "Шторм" — спецподразделению, которое является одним из наиболее подготовленных подразделений армии. Но, согласно данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, они были плохо подготовлены к атакам беспилотников и незнакомой местности вдали от их изолированной родины. Согласно данным разведки Южной Кореи, более 100 из них были убиты и 1000 ранены в первых же боях, отмечает Чоэ Санг-Хун, репортер The New York Times.

Ду Джин Хо, старший аналитик Корейского института оборонного анализа в Сеуле отметил, что военные КНДР недостаточно подготовлены для ведения боевых действий и окопной войны на местности, похожей на преимущественно открытую и равнинную линию фронта между Россией и Украиной. Они также не имеют опыта применения дронов.

Развертывание северокорейских войск было настолько поспешным, что России может понадобиться время, чтобы должным образом интегрировать их в свои вооруженные силы, сообщили представители южнокорейской разведки. Они добавили, что их бросили в бой, изучив всего несколько военных терминов, таких как "открытый огонь", "артиллерия" и "на позиции" на русском языке, что потенциально может создать проблемы с коммуникацией на поле боя.

"Северокорейские военные не имели реального боевого опыта в течение десятилетий. Войска, наверное, прошли ускоренный курс обучения по использованию беспилотников и пехоты, но вопрос в том, насколько хорошо они с этим ознакомлены", — говорит Ан Чан Ил, бывший сержант северокорейской армии, который проживает в Южной Корее.