В Украине приступил к работе посол Китая - Зеленский

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

В Украине начали дипломатическую миссию послы Китая, Сербии и Саудовской Аравии. Они вручили президенту Украины Владимиру Зеленскому верительные грамоты. Со ссылкой на главу украинского государства в соцсетях, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Верительные грамоты. Сегодня свою дипломатическую миссию в Украине открывают новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии" , - написал Зеленский.

По словам президента, он поздравил послов с началом дипломатической миссии и пообщался с каждым из них.

Зеленский подчеркнул, что ожидает активизации двустороннего сотрудничества между странами.

Новый посол Китая в Украине

Стоит заметить, что новым послом Китая в Украине стал Ма Шенкунь.

Еще 21 ноября он вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Евгению Перебийнису.

Как подчеркивали в МИД, именно с того момента началась дипломатическая миссия нового посла.

Ма Шенкунь начал дипломатическую службу в Международном департаменте Министерства иностранных дел КНР,

После этого он получил должность в Постоянном представительстве в Женеве и Департаменте контроля над вооружениями Министерства иностранных дел КНР.

Он работал советником и главным делопроизводителем Постоянного представительства в Вене, был также советником Департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел КНР.

В 2019 году Ма Шенкуня повысили до заместителя директора Департамента контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Китая.