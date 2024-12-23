В WSJ узнали, сколько танков потеряла РФ на войне против Украины и сколько их осталось

Российские вооруженные силы потеряли более 11 тысяч единиц бронетехники в войне против Украины, в том числе около 3600 танков. Это число соответствует почти 15-летнему объему производства танков в РФ по довоенным темпам. Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Новое время.

Согласно оценкам аналитиков, сейчас РФ имеет в резерве около 2600 танков. Отмечается, что страна-агрессор направляет на фронт в основном устаревшие танки, которые были извлечены со складов, что приводит к истощению запасов и ухудшению качества вооруженных сил. По информации издания, Россия изменила тактику ведения боевых действий, активизировав работы по восстановлению старой техники и увеличила военные расходы.

По оценкам аналитиков, при текущих темпах производства танков России хватит на еще два года.

Как пишет газета, большая часть техники России, используемой на фронте, была изготовлена еще в 1960—1970-х годах и требует значительных усилий для восстановления ее работоспособности, что может занять несколько недель. Кроме того, из-за санкций стали недоступны важные западные запчасти, в частности высокоточные компоненты и танковая оптика.

Чтобы обойти ограничения, Россия начала покупать необходимые детали, такие как западные микросхемы и телекоммуникационное оборудование, через посреднические страны. По оценкам аналитиков, Россия сейчас производит и ремонтирует танки с той же скоростью, с которой их теряет на поле боя, что составляет более 100 единиц в месяц.

5 декабря The Washington Post сообщила, что армия России в 2025 году столкнется с дефицитом танков из-за огромных потерь на фронте и проблем с производством.