ВАКС арестовал экспредседателя хозсуда Львовщины, подозреваемого в миллионной взятке

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В понедельник, 23 декабря, следственный судья ВАКС избрал для экс-главы Хозяйственного суда Львовщины Михаила Юркевича меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 12 млн грн.﻿ Срок действия меры пресечения — до 20 февраля включительно. Со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, сообщает Новое время.

Transparency International Ukraine отмечает, что на Юркевича также возложен ряд обязательств:

являться на вызовы в суд и к следователю;

не покидать пределы Киевской области без разрешения;

сообщать суду об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями;

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет.

НАБУ и САП подозревают Михаила Юркевича вместе с экс-главой Хозяйственного суда Львовской области Василием Артимовичем в вымогательстве взятки в размере $1 млн от представителя частной компании. По данным следствия, судьи обещали принять «нужные» решения по делам, которые находились на апелляционном рассмотрении.

Следствие установило, что первую часть взятки передали через Юркевича, у которого во время обыска обнаружили $7,5 тыс. в диване. У еще одной судьи изъяли $20 тыс. Сам Юркевич заявляет, что полученные $7,5 тыс. были платой за его услуги.

9 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении действующему и бывшему председателю Хозяйственного суда Львовской области в вымогательстве от предпринимателя 1 миллиона долларов США.