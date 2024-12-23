ЕС выделяет €65 млн на обеды для украинских учеников начальной школы
ЕС выделяет 65 млн евро на бесплатные и здоровые школьные обеды для учащихся начальных классов в Украине. Со ссылкой на представительство ЕС в Украине, сообщает Европейская правда.
За эти средства предусмотрено финансирование обедов для 700 тысяч учеников 1-4 классов.
"Эта инициатива, часть пакета восстановления суммой 150 млн евро, обеспечивает улучшенное питание, продовольственную безопасность и стабильность для детей во время войны", – говорится в сообщении представительства ЕС.
В прошлом году, напомним, Украина получила первую партию учебников для программы "Новой украинской школы" по украинскому языку напечатанную бесплатно в ЕС.
А США летом пообещали помочь с печатью трех миллионов учебников для украинских школ.