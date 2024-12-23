Скандал с профессором КНУ о "голодных" украинках: Лубинец отреагировал
Омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на высказывания профессора Учебно-научного института журналистики КНУ имени Шевченко Никиты Василенко относительно "иностранных миротворцев", которые якобы должны способствовать улучшению демографической ситуации в Украине. Лубинец направил письмо в университет с требованием провести служебное расследование., сообщает Украинская правда.
"Профессора, который неэтично высказался об украинских женщинах, должны проверить компетентные органы: письма уже подготовлены", - заявил Лубинец.
Омбудсмен отметил, что около года назад уже получал коллективное обращение от студентов относительно Василенко. Тогда после реакции Лубинца преподаватель получил выговор от университета.
В связи с этим Лубинец написал письма в МОН с просьбой провести проверку деятельности Института журналистики и осуществить служебное расследование. Кроме того, омбудсмен отметил, что есть необходимость обратиться в СБУ.
"Реагирую на его высказывания уже второй раз - написал письма на МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и на университет с требованием провести служебное расследование. Также вижу необходимость обратиться в СБУ. Неэтичное поведение перешло границу, поэтому это должны проверить и должным образом отреагировать компетентные органы!", - написал омбудсмен.