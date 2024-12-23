Оккупанты несут потери взводами в попытках штурмов правобережья Херсонщины - Атеш

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Российские оккупанты пытаются штурмовать правый берег Херсонской области и несут тяжелые потери. Об этом информирует партизанское движение Атеш, сообщает Новое время.

По информации партизан, в подразделениях 70 мотострелковой бригады, базирующейся на левом берегу Херсонской области из-за потерь возникла сложная ситуация.

«Недавняя попытка штурма правого берега закончилась катастрофой: целые взводы не вернулись обратно, что серьезно подорвало моральное состояние военнослужащих» , — уточнили в Атеш.

Также партизаны уточняют, что российское военное командование продолжает отправлять своих солдат на штурмы, чтобы «найти более выгодное место для следующего десанта».

Возможное наступление РФ на Херсон — что известно

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты активизировались на Херсонском направлении.

Также в этот день глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские ДРГ предприняли попытку продвижения в направлении Херсона. Кроме того, 20 декабря Херсон подвергся массированному обстрелу: один человек погиб, 11 получили ранения. Россияне атаковали жилую застройку, социальную и критическую инфраструктуру.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО, комментируя планы врага, заверили, что украинские защитники ко всему готовы.

«По Херсону. Любые планы врага известны, Силы обороны ко всему готовы, а некоторые россияне уже успешно кормят раков в Днепре. Желание Путина повысить ставки не сработает» , — написал руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Военный эксперт и основатель БО Реактивная Почта Павел Нарожный в эфире Radio NV высказал сомнение, что россиянам удастся форсировать Днепр.

«Возле Антоновского моста ширина реки Днепр примерно километр. То есть все эти продвижения им надо делать под плотным огнем — не говоря об артиллерии, танках, даже под стрелковым оружием будет сделать это очень трудно. Потому что все плавосредства, которые у них есть, это конфискованные (отобранные, по сути) у гражданского населения лодки, которые не являются военной техникой, то есть они не бронированные, не подготовлены для таких целей» , — отметил Нарожный.