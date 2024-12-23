Украина получает 45 пакет помощи от Польши, продолжается работа над следующим - посол
В Украину сейчас поступает 45 пакет помощи от Польши. Со ссылкой на комментарий посла Украины в этой стране Василия Боднара, сообщает Радио Свобода.
«Поставки продолжаются, это очень важный и нужный для нас пакет помощи. Мы благодарны польской стороне и продолжаем работать над формированием 46 пакета», – говорит он.
Дипломат добавил, что украинская или польская сторона сообщат о завершении поставки помощи, предусмотренной 45-м пакетом:
«Это сделает либо украинское министерство обороны, либо польская сторона, которая сейчас обеспечивает эти поставки».
В то же время, что именно и в каких количествах получит Украина, сейчас является закрытой информацией, сказал Боднар.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 17 декабря сообщил, что Варшава готовит следующий пакет помощи Украине.
В ноябре Дональд Туск заявил, что наиболее эффективной защитой польских и европейских границ является поддержка Украины.
С начала полномасштабного вторжения РФ Польша оказывает военную поддержку Украине. Эта соседняя страна также предоставила убежище 950 тысяч украинцам.
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