Кабмин выделил дополнительные 400 млн на жилье ветеранам

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Кабинет министров выделил дополнительно 400 миллионов гривен на покупку жилья ветеранам в 2024 году. Об этом заявила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова по результатам заседания правительства, сообщает Радио Свобода.

«Дополнительные средства позволяют Минветеранов обеспечить выплату денежной компенсации для приобретения жилья в этом году еще для 186 человек. Средства будут направлены на счета получателей в течение текущего месяца» , – отметила Калмыкова.

Благодаря дополнительным средствам в 2024 году 10,5 млрд грн направлены на обеспечение собственными жилищами 4619 ветеранов и их семей. По состоянию на 1 декабря 2024 года уже выплачена денежная компенсация 2 130 ветеранам, из них приобрели жилье 1 053 человека.

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