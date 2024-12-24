Израиль заявил о ликвидации руководителя управления безопасности "Хамаса" в Газе

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Израильская армия сообщила о ликвидации 22 декабря Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, руководителя управления безопасности палестинской группировки "Хамас", который скрывался в командном центре, действовавшем в здании бывшей школы, сообщает Украинская правда.

Военные ЦАХАЛ сообщили, что Альбек работал в командно-контрольном центре, расположенном в здании школы "Мусы ибн Нусайра" в Дурай Таффа в Секторе Газы, которую "Хамас" использовали для военных целей.

В ЦАХАЛ отметили, что "Управление безопасности „Хамаса" отвечает за разведывательные оценки, помогающие принимать стратегические решения, а также за безопасность высокопоставленных чиновников группировки, обеспечивая их местами для укрытия.

"Альбек был центральной фигурой в механизмах безопасности и играл важную роль в процессе принятия решений" , – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ отметили, что "перед ударом израильские военные приняли многочисленные меры для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению - для атаки использовались высокоточные боеприпасы, наблюдение с воздуха и дополнительная разведка".

Напомним, в конце сентября Израиль ликвидировал лидера и одного из основателей "Хезболлы" Хасана Насраллу. Вместе с ним ЦАХАЛ ликвидировали Али Карки – командующего Южного фронта "Хезболлы" и других командиров "Хезболлы".

17 октября, Израиль сообщил о ликвидации лидера группировки "Хамас" Яхьи Синвара.

Синвар стал политическим лидером "Хамаса" в начале августа. Он сменил на посту Исмаила Ханию, которого ЦАХАЛ убил в конце июля в результате удара по его резиденции в Тегеране.