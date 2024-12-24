Пентагон рассчитывает на увеличение производство ракет, в частности для Украины

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Минобороны США предоставило компании Williams International контракт на сумму 253,7 миллионов долларов. Средства направят на увеличение объемов производства ракет, в частности, в рамках программ военной помощи Украине.﻿ Об этом говорится на сайт Пентагона, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Отмечается, что контракт в рамках Закона об оборонном производстве, позволит Williams нарастить мощности газотурбинных двигателей. Это, в свою очередь, позволит удовлетворить потребности Минобороны в росте объемов производства:

противокорабельных ракет Harpoon;

ракет класса "воздух-земля" (AGM-158 JASSM);

противокорабельных ракет большой дальности (AGM-158C LRASM);

крылатых ракет Tomahawk и другого высокоточного ударного оружия.

В Минобороны США отметили, что для реализации контракта используются средства, предоставленные в рамках программы закупок DPA (DPAP), предусмотренные Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на 2024 год, а также Законом о дополнительных ассигнованиях на нужды безопасности в Украине на 2024 год.

Усилия будут способствовать увеличению производственных мощностей критически важных материалов, необходимых для защиты от вражеской агрессии.

"Помогая производить и поддерживать газотурбинные двигатели для военного применения, Williams расширит мощности и увеличит внутреннее производство двигателей, чтобы удовлетворить спрос Министерства обороны на увеличение количества высокоточного ударного оружия и беспилотных систем" , - говорится в сообщении.

В Пентагоне также отметили, что этот контракт является одной из пяти наград, предоставленных офисом программы DPAP в различных сферах на общую сумму 290,8 миллиона долларов с начала 2025 финансового года.

Оборонная помощь США для Украины

За последний месяц администрация Джо Байдена начала чаще предоставлять пакеты военной помощи, поскольку на президентских выборах в США победил Дональд Трамп, который после вступления в должность может отказаться поставлять оружие Украине.

Так, в начале декабря США утвердили пакет военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли боекомплект для систем ПВО NASAMS, боеприпасы для систем HIMARS, беспилотники, наземные мины и другие вооружения.

13 декабря США анонсировали новый пакет помощи на 500 млн долларов. В него вошли боеприпасы для систем HIMARS, боеприпасы для артиллерии калибра 155-мм и 105-мм, беспилотники и другие вооружения.

Кроме того, Белый дом готовит еще один пакет оборонной поддержки Украины на 1,2 млрд долларов.