ISW: Россия откладывает захват крупных городов ради продвижения по открытым территориям
Российское военное командование, вероятно, получило новые задачи от правителя России Владимира Путина, сосредотачивая усилия на обеспечении территориальных достижений, а не на захвате крупных городов, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет ISW.
Аналитики Института изучения войны в своем отчете отмечают, что Путин во время ежегодной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря, отметил достижения российских войск, которые, по его словам, продвигаются "на квадратные километры" вдоль линии фронта. Этот подход контрастирует с предыдущим акцентом на захвате важных населенных пунктов.
Аналитики отмечают, что Путин, возможно, дал указание военному командованию отложить захват стратегического города Покровск, сосредоточившись на продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты. Сейчас российские войска находятся в 10 километрах от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.
Захват всей Донецкой области остается одной из ключевых целей Кремля. Вероятно, это продвижение используется как элемент пропаганды для демонстрации успехов российской армии как на внутренней, так и на международной арене.
Аналитики добавляют, что организованная операция против хорошо укрепленных городов может замедлить темпы продвижения, что является критическим для попыток Кремля демонстрировать российское превосходство на мировой арене.
Ключевые выводы:
- Российские войска постепенно продвигаются на юг и юго-запад от Покровска. Однако остается непонятным, смогут ли они использовать эти успехи для окружения города или намерены продвинуться к административной границе Донецкой области.
- Непонятно, каким усилиям российское военное командование предоставит приоритет. Вероятно, правитель России Владимир Путин поставил перед военными задачу закрепить территориальные достижения, а не захватывать крупные населенные пункты.
- Российское командование, похоже, распределило ответственность за Покровское направление между 2-й и 41-й общевойсковыми армиями Центрального военного округа. В то же время ISW до сих пор не наблюдал значительной активности в зоне ответственности ЗВА.
- Снижение боеспособности российских войск может замедлить их продвижение на Покровском направлении. Рост потерь бронетехники за последний год, особенно среди частей, которые находились на фронте большую часть 2024 года, может также повлиять на темпы их операций.
- По сообщениям, Северная Корея планирует развернуть больше войск и вооружения в России. Это происходит на фоне информации о более 3 000 погибших и раненых северокорейских военных в Курской области.
- Правитель России Владимир Путин использовал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо для продвижения кампании Кремля, направленной на подрыв единства Запада в поддержке Украины.
- Кремль, вероятно, создает информационные условия для провокации под фальшивым флагом в сепаратистском регионе Приднестровья. Это может быть частью попыток дестабилизировать Молдову и помешать ее интеграции в ЕС.
- Как сообщается, российские войска полностью оставили большинство своих позиций в Сирии, в частности базу в Камышле на севере страны.
- Российские войска продвинулись вблизи Купянска, Торецка, Угледара, Великой Новоселки и в Курской области.
- Кремлевская программа "Время героев", направленная на назначение ветеранов на государственные должности, уже вызывает конфликты между ними и коррумпированными региональными чиновниками.