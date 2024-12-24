ISW: Россия откладывает захват крупных городов ради продвижения по открытым территориям

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Российское военное командование, вероятно, получило новые задачи от правителя России Владимира Путина, сосредотачивая усилия на обеспечении территориальных достижений, а не на захвате крупных городов, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете отмечают, что Путин во время ежегодной пресс-конференции "Прямая линия" 19 декабря, отметил достижения российских войск, которые, по его словам, продвигаются "на квадратные километры" вдоль линии фронта. Этот подход контрастирует с предыдущим акцентом на захвате важных населенных пунктов.

Аналитики отмечают, что Путин, возможно, дал указание военному командованию отложить захват стратегического города Покровск, сосредоточившись на продвижении через открытые поля и небольшие населенные пункты. Сейчас российские войска находятся в 10 километрах от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Захват всей Донецкой области остается одной из ключевых целей Кремля. Вероятно, это продвижение используется как элемент пропаганды для демонстрации успехов российской армии как на внутренней, так и на международной арене.

Аналитики добавляют, что организованная операция против хорошо укрепленных городов может замедлить темпы продвижения, что является критическим для попыток Кремля демонстрировать российское превосходство на мировой арене.

Ключевые выводы: