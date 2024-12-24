Курс валют НБУ на 24 декабря

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Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 24 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 декабря, достиг уровня 41.9910 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 13 коп до 43.6454 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 21 коп до 52.5853 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 5 коп до 46.7502 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.2118 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.991 000 EUR Евро 43.645 400 GBP Фунт стерлингов 52.585 300 CHF Швейцарский франк 46.750 200 PLN Польский злотый 10.211 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.