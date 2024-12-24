Курс валют НБУ на 24 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 24 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 23 декабря, достиг уровня 41.9910 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 13 коп до 43.6454 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 21 коп до 52.5853 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 5 коп до 46.7502 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.2118 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.991000
|EUR
|Евро
|43.645400
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.585300
|CHF
|Швейцарский франк
|46.750200
|PLN
|Польский злотый
|10.211800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.