ISW: Путин использовал встречу с Фицо для срыва помощи Украине

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Российский диктатор Владимир Путин использовал встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо для продвижения кампании подрыва единства Запада в поддержке Украины.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете напомнили, что поездка словацкого премьера стала третьим визитом чиновника Европейского Союза в Россию с момента начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В Институте также напомнили, что последний раз Путин и Фицо встречались в 2016 году.

"ISW продолжает считать, что Кремль развивает отношения с отдельными членами Запада и НАТО, чтобы использовать их для углубления расколов на Западе и подрыва поддержки Украины" , - говорится в отчете.

Визит Фицо в Москву

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил с официальным визитом Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным.

Во время встречи лидеры обсудили отказ Киева от транзита российского газа с 1 января 2025 года, а также обменялись мнениями о войне России в Украине.

Фицо заявил, что этот визит является ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский главной целью визита главы словацкого правительства назвал стремление сотрудничать с Россией.

Зеленский также отметил, что Украина предлагала Словакии компенсацию за прекращение транзита российского газа. Однако Фицо отказался от этого предложения.