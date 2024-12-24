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Силы обороны ликвидировали еще 1630 российских оккупантов за сутки

Силы обороны ликвидировали еще 1630 российских оккупантов за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 777 720 оккупантов, 1630 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 24 декабря составили:

  • личного состава – около 777 720 (+1630) человек
  • танков ‒ 9624 (+9) ед
  • боевых бронированных машин ‒ 19915 (+30) ед
  • артиллерийских систем – 21323 (+10) ед
  • РСЗО – 1256 (+0) ед
  • средств ПВО ‒ 1030 (+0) ед
  • самолетов – 369 (+0) ед
  • вертолетов – 329 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20834 (+44)
  • крылатых ракет ‒ 2948 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед
  • подводных лодок ‒ 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 32086 (+47) ед
  • специальной техники – 3667 (+3).

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