Силы обороны ликвидировали еще 1630 российских оккупантов за сутки
Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 777 720 оккупантов, 1630 из них — за последние сутки, сообщает Деловая столица.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.
Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 24 декабря составили:
- личного состава – около 777 720 (+1630) человек
- танков ‒ 9624 (+9) ед
- боевых бронированных машин ‒ 19915 (+30) ед
- артиллерийских систем – 21323 (+10) ед
- РСЗО – 1256 (+0) ед
- средств ПВО ‒ 1030 (+0) ед
- самолетов – 369 (+0) ед
- вертолетов – 329 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 20834 (+44)
- крылатых ракет ‒ 2948 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед
- подводных лодок ‒ 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 32086 (+47) ед
- специальной техники – 3667 (+3).