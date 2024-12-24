ISW: Кремль готовит провокации в Приднестровье для дестабилизации Молдовы

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Российское военно-политическое руководство, скорее всего, готовит провокации в подконтрольном Кремлю сепаратистском регионе Молдовы Приднестровье. Операция под "фальшивым флагом" имеет целью дестабилизировать страну и нанести вред евроинтеграционным усилиям Кишинева.﻿ К таким выводам пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В отчете экспертов указывается, что Москва, вероятно, сейчас устанавливает информационные условия для данной операции в непризнанном Приднестровье.

В ISW считают, что такие меры, вероятно, происходят в продолжении попытки со стороны РФ "дестабилизировать Молдову и помешать ее интеграции в Европейский Союз".

Эксперты проанализировали заявления российской Службы внешней разведки (СВР) 23 декабря о том, что президент Молдовы Майя Санду якобы "готовит план военной операции в Приднестровье".

Российская сторона рассказывала, что эта молдавская военная операция якобы "может привести к войне".

В СВР России озвучивали неподтвержденные данные о том, что во время встречи с руководством энергетической безопасности Молдовы Санду якобы призвала правительство "разработать план установления контроля над Приднестровьем и ликвидации российского присутствия в регионе".

Связанный с российским военным ведомством "военкор" распространял такие рассказы и "намекал", что Санду якобы планирует атаковать Приднестровье "в ответ на прекращение РФ транзита газа через Украину". Российский блогер даже называл возможное место такой фейковой атаки, а именно Кучурганскую электростанцию, расположенную в Приднестровье.

Между тем руководитель аппарата Санду Андриан Балутел опроверг заявления российской разведки, и заявил, что Молдова не готовит никаких военных операций в Приднестровье.

Молдавский чиновник назвал российские утверждения "серьезной и опасной дезинформацией, призванной посеять панику и недоверие".

Кроме того, премьер-министр Молдовы Дорин Речан назвал претензии со стороны российской СВР частью "гибридной войны" Кремля.

Официальный представитель Кишинев повторил, что Кремль пытается дестабилизировать Молдову.

В ISW обратили внимание, что Кремль постоянно использовал газовый и энергетический шантаж в попытках дестабилизировать внутренние дела Молдовы.

Эксперты Институт войны считают, что РФ, возможно, использует отказ Украины продлить соглашение о транзите газа "для распространения паники и недоверия в молдавском обществе к прозападному правительству Санду".

"Однако Кремль также может ставит информационные условия для операции под фальшивым флагом в Приднестровье" , - добавили аналитики ISW.

Ситуация в Приднестровье

Напомним, недавно президент Молдовы Майя Санду не исключила, что в ближайшие годы появится "геополитическая возможность" для решения вопроса Приднестровского региона.

Между тем на территории так называемой "ПМР" не редко происходят разнообразные провокации, инспирированные Россией, которая оставляет в регионе свой военный оккупационный контингент.

Так, например, ранее росСМИ и подконтрольные Москве приднестровские паблики делали ряд заявлений о якобы серии "атакам БПЛА" в Приднестровье. Власти Молдовы, комментируя ситуацию, отметили, что подобные провокации уже не вызывают панику.

К слову, в конце ноября официальный Кишинев заявил, что опасается гуманитарной катастрофы в Приднестровье в случае отсутствия газа.