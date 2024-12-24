В новом правительстве Сирии заявили, что Турция поможет создать армию

Турция поможет новому сирийскому руководству создать 300-тысячную армию, оказывая консультационно-экспертную поддержку в процессе реструктуризации морских, воздушных и сухопутных сил Сирии. Об этом заявил генерал Ахмед Осман, представляющий новое руководство Сирии, пишет издание Türkiye, сообщает Укринформ.

"Целью Дамаска является создание армейской структуры численностью 300 тысяч человек в ближайшие полтора года. И чувствительная ситуация внутри страны, и угроза Израилю делают это необходимым... В настоящее время военная поддержка Турции также имеет чрезвычайное значение" , - сказал Ахмед Осман в комментарии изданию.

По его словам, сначала в срочном порядке будет сформирован остов армии численностью 70-80 тысяч человек. Далее планируется, что через короткое время численность новой армии достигнет 150-200 тысяч, а впоследствии будет увеличена до 300 тысяч. В состав новых вооруженных сил Сирии войдут как подразделения оппозиционных сил, так и офицеры и рядовые армии Асада, не причастные к преступлениям режима.

"Турция активно будет оказывать консультационно-экспертную поддержку процессу реструктуризации морских, воздушных и сухопутных сил Сирии. Кроме того, после того, как согласованные соглашения будут претворены в жизнь, турецкое военное присутствие будет на пяти различных локациях в Сирии" , - сообщил генерал.

Он также отметил, что уже определена структура новой армии, с которой ознакомлены руководители основных подразделений оппозиционных сил.