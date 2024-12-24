Китай неожиданно сменил генерала, ответственного за политическую лояльность армии

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Китайская Народная Республика (КНР) неожиданно сменила генерала, который отвечал за политическую лояльность сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НАОК).﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Теперь эту должность возглавляет Чэнь Хуэй, несмотря на то, что он не имеет опыта в этой области. Основной задачей генерала является обеспечение политической лояльности и надлежащее управление личным составом.

Ранее же Хуэй работал в военно-воздушных силах (ВВС), а с апреля 2023-го был назначен комиссаром Воздушно-космических сил НОАК.

Отмечается, что он сменил Цинь Шутуна. В то же время причины отставки последнего не разглашаются. Предшественник Циня ушел в отставку в возрасте 65 лет, что соответствует неофициальному пенсионному возрасту для высокопоставленных чиновников армии.

В частности дополнительные вопросы вызвали отсутствие командующего сухопутными войсками Ли Цяомина и бывшего политического комиссара Цинь Шутуна во время церемонии назначения Хуэя на новую должность.

"Самый влиятельный лидер Китая со времен Мао Цзэдуна усиливает свой контроль над армией. В этом году он приказал провести реорганизацию армии, заменив Силы стратегической поддержки, созданные в 2015 году, тремя новыми родами войск. Он также провел первую с 2014 года военно-политическую рабочую конференцию - конклав, который он ранее использовал для утверждения своей власти над НОАК" , - пишет Bloomberg.

Коррупция в НОАК

НОАК, которая является крупнейшей в мире по количеству личного состава, в последнее время оказалась в центре внимания из-за ряда коррупционных скандалов. Эти инциденты затронули не только двух министров обороны, но и нескольких высокопоставленных чиновников, связанных с подразделениями Ракетных войск, а также Мяо Хуа, который занимал высокую должность в Центральной военной комиссии Китая.

Как писали СМИ в конце ноября, в Китае уже третий министр обороны подозревается в коррупции.