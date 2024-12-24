Германия приостановила проекты экономического сотрудничества с Грузией на 237 млн евро

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Германия приостановила проекты на сумму 237 млн евро для Грузии из-за ситуации в стране. Об этом заявил немецкий посол в Тбилиси Петер Фишер, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что Германия "с сожалением" приостановила с Грузией проекты стоимостью 237 миллионов евро. Таким образом Министерство экономического сотрудничества и развития Германии и министр Свенья Шульце реагируют на уход Грузии с пути ЕС и разгон акций протеста.

"Мы остановили финансирование зеленого водорода, энергетической инфраструктуры, а также финансирование водной инфраструктуры в Батуми. Поддержка гражданского общества и верховенства права продолжается" , – отметил посол.

Напомним, на прошлой неделе более 30 стран-участниц ОБСЕ осудили жесткое подавление властями Грузии проевропейских протестов.

А 19 декабря Великобритания и США объявили санкции против министра внутренних дел Грузии и других представителей силовых структур.